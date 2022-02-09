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Общество

Михаил Васильев: Увеличение финансирования нацпроектов увеличивает ответственность исполнителей

Увеличение финансирования нацпроектов в 2022 году увеличивает и ответственность перед губернатором и его командой. Такое мнение высказал председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев. 

«Приятно осознавать, что органы исполнительной власти Псковской области смогли взять такую «высокую планку» в достижении показателей реализации национальных проектов за 2021 год. Увеличение финансирования на 2022 год представляет еще большую ответственность перед губернатором и его командой, и очень важно, чтобы эти показатели воспринимались не просто процентами достижений и рейтингом региона, а качественными показателями социальной эффективности, напрямую влияющей на качество жизни жителей Псковской области», – отметил он. 

Он отметил, что было бы здорово видеть визуальный сводный мониторинг в виде онлайн-дашборда, показывающий, как реализация тех или иных проектов, влияет на эти качественные показатели, чтобы простые люди увидели социальный эффект от этой реализации. «Фокус был бы не на конкуренцию регионов, а на конкуренцию эффектов влияющих на жизнь простых людей, от реализации проектов!» – пояснил Михаил Васильев.

В 2021 году Псковская область установила абсолютный рекорд по реализации нацпроектов, в этом году объём средств на нацпроекты увеличился на 40%. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что задачи на этот год большие, и отметил, что в этом году на реализацию нацпроектов выделено 12,5 млрд рублей.

«Работы нам предстоит много, и от муниципального звена зависят и общие показатели в области. Чем лучше мы работаем, тем больше средств есть возможность привлекать в регион», – отметил глава региона.

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