На 40% увеличился объём средств на нацпроекты в Псковской области в этом году

14:31, 02 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области объём средств на нацпроекты в этом году увеличился на 40%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время совещания по реализации нацпроектов 2 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что задачи на этот год большие, и напомнил, что в прошлом году на нацпроекты было выделено менее 9 млрд рублей. «В этом году стартуем с 12,5 млрд рублей, это на 40% больше», - сказал он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо с первого квартала набрать темп, чтобы сразу решить все вопросы и справиться с таким объёмом.

«В любое время дня и ночи каждый, кто курирует и отвечает за нацпроекты в области и районах, должен назвать всё, что делается по нацпроектам, как проходят работы, чего не хватает», - добавил губернатор.

В завершение Михаил Ведерников рассказал, что нацпроекты являются лучшим и достойным инструментом для развития муниципалитетов.

«Работы нам предстоит много, и от муниципального звена зависят и общие показатели в области. Чем лучше мы работаем, тем больше средств есть возможность привлекать в регион», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, Псковская область заняла третье место по СЗФО по исполнению нацпроектов.