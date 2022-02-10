7 млн рублей выделили из бюджета Псковской области на обустройство контейнерных площадок

16:18, 10 февраля 2022, ПАИ

7 млн рублей выделено из регионального бюджета на обустройство контейнерных площадок в Псковской области. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказал председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.

Также он отметил, что Псковская область получила более 800 контейнеров для раздельного сбора мусора, на эти цели было выделено 13 млн рублей.

Кроме того, по словам председателя комитета, на данный момент ряд свалок, которые находятся в муниципалитетах, не соответствуют требованиям. По решениям суда эти свалки закрыты.