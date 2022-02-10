О ситуации с обращением с ТКО в муниципалитетах Псковской области рассказал Сергей Грахов
Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 февраля рассказал о ситуации с обращением с ТКО в муниципалитетах региона.
По его словам, сейчас ряд свалок, которые находятся в муниципалитетах, признаны надзорными органами не соответствующими требованиям. По решениям суда свалки эти закрыты. «Комитет это принял во внимание, отходы туда не везут, и пока временно отходы возят в другие муниципалитеты, там, где мощности больше, могут принять мусор. Но все так будет, пока мы не построим технопарк», - отметил Грахов.
Кроме того, он пояснил, что все изменения проходят через общественные обсуждения, и считает, что граждане должны быть заинтересованы, их мнение важно.
«На самом деле схема обращения с ТКО это такой динамичный документ. Туда включаются не только полигоны, но и перечни контейнерных площадок, также если какое-то предприятие открылось, тоже туда указывается. Вносить изменения в схему можно не реже чем раз в год», - заключил Сергей Грахов.
Ранее сообщалось, что в Псковской области более 2,5 тысяч населенных пунктов охвачены услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами.
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