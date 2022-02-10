Более 2,5 тысяч населенных пунктов Псковской области охвачено услугой по обращению с ТКО

15:22, 10 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области более 2,5 тысяч населенных пунктов охвачены на сегодня услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 февраля.

По его словам, за время действия реформы по обращению с ТКО в Псковской области было сделано многое. Сергей Грахов считает, что это были «непростые три года». На момент реформы услугой в регионе пользовались 303 населенных пункта.

«Мы понимаем, что основная цель — урегулировать обращение с отходами, чтобы они не вредили экологии. Была проделана большая работа, не только комитетом, регоператором и органами местного самоуправления», - сказал Грахов.