Глава Невельского района – о реформе местного самоуправления: Изменения назрели

17:36, 10 февраля 2022, ПАИ

«Мы предполагаем, что эти изменения реально назрели. Надо действительно возвращаться к единому центру управления, это разгрузит нас от бюрократии, освободит часть бюджета, который можно будет направить на решение местных вопросов», – заявил глава Невельского района Олег Майоров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, комментируя обсуждаемый в Госдуме законопроект о местном самоуправлении (МСУ).

«Когда-то я сам реализовывал предыдущую реформу на территории Невельского района, тогда мы создавали двухуровневое местное самоуправление. Но с чего начинали, к тому и пришли», – сказал глава муниципалитета.

«Важно будет сохранить управляемость сельских территорий в лице любых органов, территориальных органов, каких-то их подразделений. На сегодняшний день присутствие на территории главы волости, специалистов, которые там живут, ежедневная прямая связь с населением – это нужно в первую очередь населению. Наличие такой прямой связи обязательно станет краеугольным камнем реформы местного самоуправления», – считает Олег Майоров.

Новую версию закона о МСУ в Госдуму внесли председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Проект разработан в развитие положений обновленной Конституции России и должен заменить действующий федеральный закон о МСУ, принятый в 2003 году. Документ предлагает наделить губернаторов правом единолично отбирать кандидатов в мэры и также самостоятельно отрешать их от должности. Кроме того, он предполагает упразднение сельских и городских поселений и переход к одноуровневой системе МСУ.