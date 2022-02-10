Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Глава Невельского района – о реформе местного самоуправления: Изменения назрели

«Мы предполагаем, что эти изменения реально назрели. Надо действительно возвращаться к единому центру управления, это разгрузит нас от бюрократии, освободит часть бюджета, который можно будет направить на решение местных вопросов», – заявил глава Невельского района Олег Майоров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, комментируя обсуждаемый в Госдуме законопроект о местном самоуправлении (МСУ).

«Когда-то я сам реализовывал предыдущую реформу на территории Невельского района, тогда мы создавали двухуровневое местное самоуправление. Но с чего начинали, к тому и пришли», – сказал глава муниципалитета.

«Важно будет сохранить управляемость сельских территорий в лице любых органов, территориальных органов, каких-то их подразделений. На сегодняшний день присутствие на территории главы волости, специалистов, которые там живут, ежедневная прямая связь с населением – это нужно в первую очередь населению. Наличие такой прямой связи обязательно станет краеугольным камнем реформы местного самоуправления», – считает Олег Майоров.

Новую версию закона о МСУ в Госдуму внесли председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Проект разработан в развитие положений обновленной Конституции России и должен заменить действующий федеральный закон о МСУ, принятый в 2003 году. Документ предлагает наделить губернаторов правом единолично отбирать кандидатов в мэры и также самостоятельно отрешать их от должности. Кроме того, он предполагает упразднение сельских и городских поселений и переход к одноуровневой системе МСУ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

10 февраля 2022

Глава Невельского района – о реформе местного самоуправления: Изменения назрели
09 февраля 2022

Михаил Ведерников вошел в число лидеров по упоминаемости в федеральных СМИ
09 февраля 2022

Стало известно, кто из депутатов вошёл в топ-30 медиарейтинга псковских политиков, чиновников и общественников
09 февраля 2022

Опубликован медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области
09 февраля 2022

На «четыре с минусом» оценил работу своих подчинённых глава Островского района
08 февраля 2022

62-я сессия Псковской гордумы пройдёт 11 февраля
08 февраля 2022

Алексей Кириллов поддержал идею организации дистанционного электронного голосования
07 февраля 2022

Более пяти часов продолжаются переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Кремле

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...