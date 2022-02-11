36 человек погибли на водоёмах Псковской области в 2021 году

10:42, 11 февраля 2022, ПАИ

36 человек погибли на водоёмах Псковской области в 2021 году. Об этом в эфире радиостанции «7 Небо» рассказал государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по Псковской области Иван Старыш.

Он отметил, что 27 из них погибли в тот период, когда реки и озёра были свободны ото льда. «В декабре – январе у нас погибших, слава Богу нет», – отметил Иван Старыш.

Государственный инспектор подчеркнул, что на данный момент идёт потепление и ледовое полотно быстро разрушается. Он отметил, что выходить на реку Великую и реку Пскову в городе до сих пор запрещено и отметил, что, нарушая запрет, люди рискуют жизнью.