ГИМС: Выходя на лед во время оттепели, псковичи рискуют своей жизнью

10:27, 11 февраля 2022, ПАИ

Выходя на ледовое покрытие рек в Пскове во время оттепели, люди рискуют своей жизнью. Об этом в эфире радиостанции «7 Небо» рассказал государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по Псковской области Иван Старыш.

Он отметил, что на данный момент идёт потепление и ледовое полотно быстро разрушается. «Когда был праздник Крещения, возле Мирожского монастыря соорудили купель и было видно, где монолитный лёд, а где нет. Когда идёт оттепель, то лёд тает не только сверху, но и изнутри», – отметил Иван Старыш.

«Выход на реку Великую и реку Пскову в городе до сих пор запрещён. Потому что это реки, они непредсказуемы, течение большое», – пояснил госинспектор и отметил, что нагрузка на лёд очень большая.

«Через Великую продолжают люди ходить. Все-таки, я хочу обратить внимание, рискуя своей жизнью», – подчеркнул госинспектор.