На 30 рублей вырастет тариф на посещение псковских бань
Тариф на посещение псковских бань вырастет на 30 рублей. Такое решение приняли депутаты на 62-й сессии Псковской городской Думы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Согласно проекту, предложено повысить тарифы на 30 рублей в будние и выходные дни. При этом сохраняются льготы для детей до 7 лет и пенсионеров.
Глава администрации Пскова Борис Елкин подчеркнул, что повышение цены обусловлено необходимостью разблокировки счётов организации, которая имеет задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями.
Проект поддержали 16 депутатов, 5 – воздержались, против не проголосовал никто из депутатов.
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