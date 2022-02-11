На 30 рублей вырастет тариф на посещение псковских бань

11:25, 11 февраля 2022, ПАИ

Тариф на посещение псковских бань вырастет на 30 рублей. Такое решение приняли депутаты на 62-й сессии Псковской городской Думы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Согласно проекту, предложено повысить тарифы на 30 рублей в будние и выходные дни. При этом сохраняются льготы для детей до 7 лет и пенсионеров.

Глава администрации Пскова Борис Елкин подчеркнул, что повышение цены обусловлено необходимостью разблокировки счётов организации, которая имеет задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями.

Проект поддержали 16 депутатов, 5 – воздержались, против не проголосовал никто из депутатов.