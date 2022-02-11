Началась 62-я сессия Псковской гордумы
Очередная, 62-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва началась сегодня, 11 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В проект повестки включено 38 вопросов. В частности, депутаты обсудят вопрос согласования возможности заключения трудового договора с начальником управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Алексеем Саенко, вопрос согласования кандидатуры Елены Крючковой для назначения на должность заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад компенсирующего вида № 48 «Лучик», новые тарифы на услуги псковских бань, ряд кадровых и имущественных вопросов.
Кроме того, народные избранники внесут изменения в городской бюджет на 2022 год.
Отметим, что сессия гордумы проходит с предъявлением QR-кодов. Перед началом мероприятия депутаты и участники сессии должны были предъявить либо документ о вакцинации, либо документ о перенесенном заболевании коронавирусом в течение года. Лица с медотводом от прививки должны были предоставить не только медотвод, но и ПЦР-тест. Всем участникам померили температуру.
Добавим, что за ходом заседания можно следить в онлайн-формате на странице Telegram-канала Псковской городской Думы.
Слышали ли вы про биткоин?
Стало известно, кто из депутатов вошёл в топ-30 медиарейтинга псковских политиков, чиновников и общественников