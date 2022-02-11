Началась 62-я сессия Псковской гордумы

10:06, 11 февраля 2022, ПАИ

Очередная, 62-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва началась сегодня, 11 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В проект повестки включено 38 вопросов. В частности, депутаты обсудят вопрос согласования возможности заключения трудового договора с начальником управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Алексеем Саенко, вопрос согласования кандидатуры Елены Крючковой для назначения на должность заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад компенсирующего вида № 48 «Лучик», новые тарифы на услуги псковских бань, ряд кадровых и имущественных вопросов.

Кроме того, народные избранники внесут изменения в городской бюджет на 2022 год.

Отметим, что сессия гордумы проходит с предъявлением QR-кодов. Перед началом мероприятия депутаты и участники сессии должны были предъявить либо документ о вакцинации, либо документ о перенесенном заболевании коронавирусом в течение года. Лица с медотводом от прививки должны были предоставить не только медотвод, но и ПЦР-тест. Всем участникам померили температуру.

Добавим, что за ходом заседания можно следить в онлайн-формате на странице Telegram-канала Псковской городской Думы.