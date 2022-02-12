Псковская область стала второй по объёму производства яхт микрокласса в России

15:30, 12 февраля 2022, ПАИ

Псковская область стала второй по объёму производства яхт микрокласса в стране. Об этом в интервью «Псковской правде» рассказал тренер детской парусной секции Пскова, яхтсмен и строитель парусных яхт Сергей Оверкин.

«За последний год мы сделали всего две яхты, в позапрошлом году – пять, то есть это направление уменьшается», – рассказал Сергей Оверкин.

По словам спикера, в стране парусный спорт не развивается. Он вспомнил, что 13 лет назад Псковская область делала яхты класса микро, которые выигрывали чемпионаты мира.

«Построили мы 30 таких яхт: достаточно приличная для нашей страны серия. И в итоге мы стали вторым производителем яхт микрокласса в стране по объёму: первый – в Екатеринбурге, и мы», – отметил яхтсмен.

Полную версию интервью с Сергеем Оверкиным, который рассказал, как рождались яхты, побеждавшие в чемпионатах мира, и отчего так сложно конкурировать с поляками, читайте на сайте «Псковской правды».