34-летнего педофила заключили под стражу в Псковской области

17:18, 14 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области по ходатайству следователя заключили под стражу обвиняемого в нарушении половой неприкосновенности 12-летней девочки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Там отметили, что расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего жителя региона, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера.



По версии следствия, в течение двух лет обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы, которой на момент начала совершения преступления было 10 лет.



Следователи провели проверку и в тот же день возбудили уголовное дело, а подозреваемого задержали.



По ходатайству следователя для предполагаемого злоумышленника судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он полностью признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что шестиклассница из Псковской области обратилась с депутату Государственной Думы Александру Козловскому и рассказала, что ее домогается отчим.