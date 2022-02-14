В Пскове отремонтировали повреждённую вандалами пушкинскую экспозицию

18:12, 14 февраля 2022, ПАИ

В Пскове отремонтировали повреждённую вандалами пушкинскую экспозицию, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Выставка «Пушкин от А до Я» ко дню памяти поэта открылась 10 февраля на набережной реки Великой. Там было представлено более 30 работ Игоря Шаймарданова из серии «Пушкин и буквы», на которых изображена азбука из поэтического наследия поэта. Экспозицию подготовила Театрально-концертная дирекция Псковской области.

В прошедшие выходные выставочные экспонаты повредили вандалы.