В Пскове отремонтировали повреждённую вандалами пушкинскую экспозицию
В Пскове отремонтировали повреждённую вандалами пушкинскую экспозицию, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Выставка «Пушкин от А до Я» ко дню памяти поэта открылась 10 февраля на набережной реки Великой. Там было представлено более 30 работ Игоря Шаймарданова из серии «Пушкин и буквы», на которых изображена азбука из поэтического наследия поэта. Экспозицию подготовила Театрально-концертная дирекция Псковской области.
В прошедшие выходные выставочные экспонаты повредили вандалы.
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