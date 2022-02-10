Выставка «Пушкин от А до Я» ко дню памяти поэта открылась в Пскове на набережной реки Великой

10:55, 10 февраля 2022, ПАИ

Более 30 работ Игоря Шаймарданова из серии «Пушкин и буквы», на которых изображена азбука из поэтического наследия поэта, представлены на выставке «Пушкин от А до Я». Экспозиция подготовлена Театрально-концертной дирекцией Псковской области ко дню памяти поэта и расположена на набережной реки Великой около винтовой лестницы Ольгинского моста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По мнению организаторов выставки, Пушкин в творчестве художника Игоря Шаймарданова играет, пожалуй, ведущую роль. Поэту посвящены десятки произведений и целые серии: «Ситцевый Пушкин», «Михайловские царапки», «Александр Сергеевич и Арина Родионовна» и другие.

Игорь Шаймарданов окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Он член Союза художников России и Союза театральных деятелей России. Работал в Псковском академическом театре художником-постановщиком, и с этим периодом, по мнению Игоря Шаймарданова, связана важная часть его творческой жизни. Сегодня он продолжает сотрудничество с российскими театрами.

Неоднократно был главным художником Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Михайловском и празднования Масленицы в Пскове. Его работы находятся в Пушкинском заповеднике, Государственном музее А. С. Пушкина в Москве, Всероссийском музее А. С. Пушкина в Санкт–Петербурге, Музее-квартире В. В. Набокова в Санкт– Петербурге, в частных собраниях. Картины художника можно было видеть на многих выставках в Пскове, в том числе во время Пушкинских праздников.

Работы, представленные на выставке «Пушкин от А до Я», сейчас находятся в частном собрании Евгения Сафонова и Виталия Бухтоярова. Художник благодарит владельцев работ и организаторов проекта - Театрально-концертную дирекцию за предоставленную возможность показать картины псковичам и гостям города.

Организаторы также отметили, что помимо картин на выставке можно узнать интересные факты из жизни Пушкина, которые помещены в виде коротких рассказов под каждой работой.

Выставка «Пушкин от А до Я» будет работать на набережной реки Великой до 20 февраля.