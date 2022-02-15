Наталия Соколова: Необходимо помочь ребенку и узнать все обстоятельства насилия
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков» заявила, что необходимо деликатно узнавать о насильственных действиях по отношению к детям.
По ее словам, в такой ситуации нужно выяснить все обстоятельства насильственных действий или совращения несовершеннолетнего, чтобы «в первую очередь, ребенок чувствовал себя в безопасности».
Наталия Соколова также рассказала, что к ней обращаются по поводу сексуального насилия над детьми. О помощи, как подчеркнула детский омбудсмен, чаще всего просят родители, но в некоторых случаях дети самостоятельно связываются с профильными специалистами. Далее информацию передают в Следственный комитет.
«Ситуацию отрабатывают как оперативные сотрудники, так и кризисный психолог. С пострадавшими детьми обязательно работают психологи», - сказала Наталия Соколова.
Ранее сообщалось, что шестиклассница из Псковской области обратилась к депутату Государственной Думы Александру Козловскому и рассказала, что ее домогается отчим. Обвиняемого в нарушении половой неприкосновенности 12-летней девочки уже заключили под стражу.
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