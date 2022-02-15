Премьера спектакля «Бовари» состоится 8 марта в Псковском театре драмы

12:35, 15 февраля 2022, ПАИ

8, 11 и 27 марта в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Бовари» по роману французского писателя Гюстава Флобера. Свою сценическую интерпретацию мировой классики представит режиссер Дмитрий Акриш, известный своими спектаклями в России, Великобритании, Румынии, Молдавии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Роман Флобера «Мадам Бовари», признанный шедевром мировой литературы, был опубликован в 1856 году, а его автор тут же обвинен в оскорблении морали, но судом оправдан.

Роль Эммы Бовари в спектакле исполнит артистка Наталья Петрова (Зоя Пельц – «Зойкина квартира», Дездемона – «Отелло», Джейн Хейли – «Гробница малыша Тутанхамона» и другие).

Шарль Бовари – Денис Кугай (Яго – «Отелло», Тарелкин – «Смерть Тарелкина», Аллилуйя – «Зойкина квартира», Портер Хейли – «Гробница малыша Тутанхамона»).

В роли Леона, молодого любовника Эммы, – Камиль Хардин (Хлестаков – «Ревизор», Сережа – «Сережа очень тупой», Обольянинов – «Зойкина квартира»).

В роли циничного соблазнителя Родольфа Буланже – Максим Митяшин, новый артист Псковского театра драмы, известный по ролям в кино («Батальонъ», «Хорошие девочки попадают в рай», «Охота на дьявола», «Чужое гнездо», «Морские дьяволы» и других) и роли Городничего в спектакле «Ревизор».

В спектакле также заняты: заслуженная артистка России Галина Шукшанова, заслуженный артист России Сергей Попков, Ксения Чехова, Ислам Галиуллин, Анатолий Кузьмин.

Премьера спектакля пройдет 8, 11 и 27 марта на малой сцене Псковского театра драмы. Купить билеты можно в кассе и на официальном сайте театра.

Дмитрий Акриш – театральный режиссер, известный своими спектаклями в России, Великобритании, Румынии, Молдавии. Спектакли Дмитрия Акриша неоднократно участвовали и становились лауреатами российских и международных театральных фестивалей, спектакль «Похороните меня за плинтусом» (2019), поставленный в Курганском театре драмы, получил четыре номинации Национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль «Жанна» в Teatrul de nord (Сату-Маре) номинировался на высшую театральную премию Румынии. В московском Театре имени Ермоловой идут два спектакля Дмитрия Акриша: «Раскол» и «Пролетая над гнездом кукушки». В Национальном театре Молдовы Дмитрий Акриш поставил спектакль «Дом».