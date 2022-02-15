В Пскове планируют организовать подвоз псковичей на кладбище «Белый мох» в дни массовых посещений

14:59, 15 февраля 2022, ПАИ

Администрация Пскова планирует организовать подвоз псковичей к могилам на кладбище «Белый мох» - «Крестовское» в дни массовых посещений, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 февраля.

«Непростой объект, столкнулись с проблемой доступа людей к могилам близких, им далеко добираться от остановки. Будем решать проблему, заключать договор на подвоз жителей по территории кладбища. Будем делать это в дни массового посещения могил», - сказал Борис Елкин.

Решение вопроса, по словам градоначальника, находится на финишной прямой. Посетителей будут довозить до крайних точек кладбища.

Борис Елкин отметил, что на закрытом кладбище в Орлецах также существует проблема транспортной доступности и она также будет решаться.

Ранее сообщалось, что на Крестовском кладбище рядом с деревней Белый Мох в этом году будет построена вторая очередь, на сегодняшний день уже ведется строительстов второй части этой очереди.