В ПсковГУ назвали условие для возвращения обычного пропускного режима

10:19, 16 февраля 2022, ПАИ

По достижении показателя 80% обучающихся ПсковГУ с иммунным статусом университет вернётся в обычный пропускной режим, пишет Telegram-канал вуза.

На сегодняшний день 1,9% студентов имеют медотвод от прививки, 4,7% переболели и 67,3% вакцинированы.

Напомним, с 7 февраля непривитые студенты ПсковГУ не могут попасть в учебные корпуса вуза.