В ПсковГУ назвали условие для возвращения обычного пропускного режима
По достижении показателя 80% обучающихся ПсковГУ с иммунным статусом университет вернётся в обычный пропускной режим, пишет Telegram-канал вуза.
На сегодняшний день 1,9% студентов имеют медотвод от прививки, 4,7% переболели и 67,3% вакцинированы.
Напомним, с 7 февраля непривитые студенты ПсковГУ не могут попасть в учебные корпуса вуза.
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