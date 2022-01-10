С 7 февраля непривитые студенты ПсковГУ не смогут попасть в учебные корпуса вуза

17:20, 10 января 2022, ПАИ

С 7 февраля посещать семинары, лабораторные в учебных корпусах смогут только вакцинированные и имеющие медотвод студенты старше 18 лет, сообщается в Telegram-канале вуза.

Для обучающихся, не имеющих QR-кода, образовательный процесс будет осуществляться исключительно посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий. Потоковые лекции для всех будут организованы в онлайн-формате.

Напомним, зимняя сессия для студентов-очников ПсковГУ пройдёт в дистанционном формате.