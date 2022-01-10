С 7 февраля непривитые студенты ПсковГУ не смогут попасть в учебные корпуса вуза
С 7 февраля посещать семинары, лабораторные в учебных корпусах смогут только вакцинированные и имеющие медотвод студенты старше 18 лет, сообщается в Telegram-канале вуза.
Для обучающихся, не имеющих QR-кода, образовательный процесс будет осуществляться исключительно посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий. Потоковые лекции для всех будут организованы в онлайн-формате.
Напомним, зимняя сессия для студентов-очников ПсковГУ пройдёт в дистанционном формате.
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