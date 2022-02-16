Сухой и мокрый анатомические залы появились в ПсковГУ

10:28, 16 февраля 2022, ПАИ

В Псковском государственном университете появились сухой и мокрый анатомические залы. Об этом заявила ректор ПсковГУ Наталья Ильина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 февраля.

По словам Натальи Ильиной, в зале располагается анатомический музей. Также там есть интерактивный аппарат, с помощью которого можно изучать все системы органов человека. Кроме того, в зале представлены лиофильно высушенные препараты: начиная от крупных скелетов, заканчивая различными органами. Вся эта линейка оборудования представлена в сухом зале. На оборудование в 2021 году было потрачено 27 млн рублей. Всего было открыто 8 лабораторий.

Анатомический зал был сформирован по европейским стандартам работы. В 2022 году медицинский факультет ПсковГУ поставил для себя задачу получить международную аккредитацию, ожидается приезд международных экспертов, которые будут оценивать вуз по определенным критериям, чтобы диплом института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ был признан на международном уровне. В мокром зале студенты имеют возможность работать с биологическим материалом (трупом).

«Для системы здравоохранения Псковская область мы будем готовить кадры, которые не только лечат, но и занимаются наукой», – отметила Наталья Ильина, добавив, что фундаментальная подготовка кадров сегодня не только «имеет хорошую ситуацию», но и инфраструктуру.