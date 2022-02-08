В ПсковГУ состоялось открытие современных лабораторий, приуроченное к празднованию Дня российской науки

11:54, 08 февраля 2022, ПАИ

8 февраля в Институте медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета состоялось открытие современных учебных и научных лабораторий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В числе новых пространств, где ученые смогут проводить эксперименты, а студенты осваивать практические навыки, - лаборатория для проведения комплексных экологических исследований, мультилаборатория, биохимическая и микробиологическая лаборатории, анатомический зал с двумя зонами - сухой и мокрой.

«Сегодня система здравоохранения нашей области активно развивается, - подчеркнула председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. - Мы считаем, что открытие лабораторий ПсковГУ - это знаковое мероприятие. Сегодня в Псковской области складываются условия, которые обеспечивают преемственность науки, образования и практического здравоохранения. Университет в этом очень помогает. Студенты ПсковГУ трудятся волонтерами, работают: так учеба плавно перетекает в практику. Развитие медицинского факультета сейчас – то основное, без чего наша практическая медицина не сможет продвигаться вперед».

По словам ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, вуз планирует отправить в адрес Министерства здравоохранения РФ заявку на получение статуса университета-куратора по медицинскому направлению в Псковской области. Это даст возможность участвовать в федеральных программах развития. Добавим, что в ближайшее время направления обучения «Лечебное дело» и «Биомедицина» пройдут международную аккредитацию.

Напомним, что по программе «Приоритет 2030» в прошлом году вуз потратил больше 20 миллионов рублей для оснащения учебных лабораторий новым современным оборудованием. В 2022 году планируется потратить еще порядка 12 миллионов рублей на материально-техническое оснащение института: к восьми уже сданным лабораториям добавится еще шесть. Появление новой лаборатории для псковских экологов стало возможно благодаря средствам большого гранта Российского научного фонда (РНФ).

Подробнее о научных лабораториях для медиков можно почитать здесь. Познакомиться с работой лаборатории комплексных экологических лабораторий можно по ссылке.