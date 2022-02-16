Более 500 компаний с иностранным участием работает в Псковской области
В Псковской области работает более 500 компаний с иностранным участием. Об этом на телеканале ОТР рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.
Андрей Михеев отметил, что возможностей для трудоустройства в регионе много. «Приграничная торговля была, есть и будет. Мы участвуем в программах приграничного сотрудничества, поддерживаемых Минэконом России, МИД России. Это расширяет возможности реализации проектов и сохраняет связь между людьми», - добавил он.
Напомним, в течение всего дня в эфире Общественного телевидения России можно будет увидеть и узнать всё самое интересное о регионе, его достопримечательностях и событиях, прославивших Псковскую область.
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