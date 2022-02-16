День Псковской области проходит 16 февраля на телеканале ОТР

07:01, 16 февраля 2022, ПАИ

День Псковской области проходит 16 февраля на телеканале ОТР. В течение всего дня в эфире Общественного телевидения России можно будет увидеть и узнать всё самое интересное о регионе, его достопримечательностях и событиях, прославивших Псковскую область.

Съёмочная группа телеканала посетила Псков, Изборск, Печоры, Святогорский монастырь и усадьбы Пушкинского заповедника.

«Россия начинается здесь». Так о себе могут сказать сразу несколько российских регионов, но континентальная Россия с запада действительно начинается здесь, а с исторической точки зрения – точно здесь, настолько древняя эта земля», - отметила корреспондент Ольга Арсланова, побывавшая в Псковской области.

В анонсе дня Псковской области зрителям напоминают, что в регионе есть и крепости XIV века, и храмы из списка ЮНЕСКО, и уникальная система озер. Территориально именно в Псковской области 780 лет назад произошло легендарное Ледовое побоище, которое прославило Александра Невского. Здесь находится и дворянская усадьба «Михайловское», где жил и создавал свои произведения Александр Пушкин.