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Голышев: Нехватка средств на реставрацию памятников – проблема всех древнерусских городов

Фото из архива ПАИ

Нехватка средств на реставрацию памятников – это проблема всех древнерусских городов. Об этом заявил первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев в эфире телеканала ОТР.

«Конечно, средств на реставрацию памятников [в Псковской области. - Прим. ПАИ], не хватает. Это проблема всех древнерусских городов», - отметил Александр Голышев.

Спикер добавил, что регион не располагает мощным экономическим потенциалом, но обладает мощной культурной составляющей, которая нуждается в средствах для реставрации.

«Музейный квартал, как и Изборск, отреставрирован. У нас есть мастерская, которая много делает для этого, и надеемся, что скоро реставрационные работы начнутся и в Псковском кремле, Покровской и Гремячей башнях», - добавил Голышев.

Напомним, в течение всего дня в эфире ОТР можно будет увидеть и узнать всё самое интересное о регионе, его достопримечательностях и событиях, прославивших Псковскую область.

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