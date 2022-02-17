Самые сильные осадки ожидаются в Псковской области и соседних регионах
Самые сильные осадки 17 февраля ожидаются в Ленинградской, Смоленской, Новгородской, Псковской областях и на юге Карелии. Об этом сообщает центр «Фобос».
Ближайшие несколько дней на Русской равнине прогнозируются самыми тёплыми за всю зиму. Резкое потепление связано с активностью атлантических циклонов. В регионах будет облачно, а западнее линии Нижний Новгород – Петрозаводск осадки будут переходить в дожди.
На самом западе страны усилится ветер. Порывы местами могут достигать 20-25 метров в секунду. Затем шторм, постепенно ослабевая, станет продвигаться на восток.
Напомним, утром 19 февраля в Псковскую область придёт циклон «Иления».
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