Циклон «Иления» сначала придёт в Псковскую область

17:56, 16 февраля 2022, ПАИ

Утром 19 февраля в Псковскую область придёт циклон «Иления». Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По данным на три часа ночи 16 февраля, сначала циклон «Иления» пройдет над Псковской областью, а уже потом придёт в Московскую. «Циклон «Иления» утром 19 февраля центром будет проходить через Псков, а после этого пойдет в сторону Москвы. Осадки сначала пойдут в виде снега, а потом перейдут в снег с дождём», – рассказала синоптик и отметила, что до этого над Псковской областью пройдет циклон «Ксандра».

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Как сообщали ранее РИА Новости, циклон «Иления» обрушится на Москву вечером 17 февраля. В связи с этим в столице завтра ожидается штормовой ветер и мокрый снег с дождём.

Тала Нещадимова отметила, что к этому времени циклон не успеет прийти в Московскую область. По её словам, в лучшем случае, ненастье настигнет столицу вечером 19 февраля. «Сначала через всех должен пройти циклон «Ксандра», а только потом «Иления», – подытожила метеоролог.