952 человека за сутки заболели коронавирусом в Псковской области
952 человека за сутки заболели коронавирусом в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 85 993 случая заражения коронавирусом. На данный момент на лечении находятся 8 606 жителей Псковской области: 8 050 на амбулаторном и 556 на стационарном.
За минувшие сутки в Псковской области от коронавируса скончались еще четыре человека, всего – 1522.
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