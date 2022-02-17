952 человека за сутки заболели коронавирусом в Псковской области

12:42, 17 февраля 2022, ПАИ

952 человека за сутки заболели коронавирусом в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 85 993 случая заражения коронавирусом. На данный момент на лечении находятся 8 606 жителей Псковской области: 8 050 на амбулаторном и 556 на стационарном.

За минувшие сутки в Псковской области от коронавируса скончались еще четыре человека, всего – 1522.