Еще 4 человека скончались в Псковской области от коронавируса
Еще четыре человека скончались в Псковской области от коронавируса. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в Псковской области от COVID-19 скончались 1 522 человека.
За последние сутки в России выявлено 180 622 новых случая заражения коронавирусом. От коронавируса в стране вчера скончались 790 человек.
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