Еще 4 человека скончались в Псковской области от коронавируса

11:54, 17 февраля 2022, ПАИ

Еще четыре человека скончались в Псковской области от коронавируса. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в Псковской области от COVID-19 скончались 1 522 человека.

За последние сутки в России выявлено 180 622 новых случая заражения коронавирусом. От коронавируса в стране вчера скончались 790 человек.