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Юлия Зайцева: Александра Трусова – русская ракета

«Представить себе, как это вынести физически сложно, когда спортсмены выполняют прыжки в 4 оборота, испытывают нагрузку как космонавты, которые выходят в космос. Трусова – русская ракета», - заявила президент региональной Федерации фигурного катания Юлия Зайцева, комментируя в эфире «Олимпийского дайджеста» выступление российской фигуристки Александры Трусовой, которая установила рекорд, сделав пять четверных прыжков в одной программе на Олимпиаде в Пекине.

По словам Зайцевой, по всем физическим показаниям у фигуристок в этот момент «идет перегруз организма».

«Российская фигуристка Анна Щербакова умница, нежная, изящная, сегодня ей было очень тяжело, потому что она понимает ответственность. Девчонкам всем по 17 лет, это был ответственный старт, они умницы. У Ани были проблемы с коньками, она каталась на запасных коньках, свои родные коньки — раскатанные, удобные, а встать на новые и стать чемпионкой - это рекорд. Аня умница, мы рады за нее. Умницы наши девчонки», - добавила Юлия Зайцева.    

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании.

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