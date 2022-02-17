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Общество

Стругокрасненские волонтёры помогли пожилым людям

 

Фото Марии Петмансон.

В Стругокрасненском районе отметили День спонтанного проявления доброты, сообщает газета «Струги».

Волонтёры отряда «Заря» решили в этот день не сидеть в кабинете, несмотря на плохие погодные условия, а отправились к пожилым людям, чтобы оказать им помощь. «Проходя мимо домов, они обращали внимание на мелочи и, завидев бабушку, идущую за дровами или за водой, предлагали свою помощь. Конечно же, людям преклонного возраста было приятно такое проявление заботы и внимания», – рассказали в редакции.

Фото Марии Петмансон.

Оказали помощь и постоянному читателю газеты Владимиру Нефедьеву. Волонтёры поздравили его с приближающимся 23 Февраля – Днём защитника Отечества, пожелав ему крепкого здоровья.

Если вашим знакомым людям пожилого возраста нужна помощь, можно позвонить по телефону 8-921-609-79-29 (центр волонтёрской помощи).

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