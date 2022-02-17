День спонтанного проявления доброты празднуют 17 февраля

08:59, 17 февраля 2022, ПАИ

День спонтанного проявления доброты отмечается в мире 17 февраля. Это одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций, пишет calend.ru.

В этот день проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели. Организаторы праздника призывают стараться быть добрым ко всем, причем безгранично и бескорыстно.

В России праздник пока не широко известен, но к нему уже присоединились многие компании.