День спонтанного проявления доброты празднуют 17 февраля
День спонтанного проявления доброты отмечается в мире 17 февраля. Это одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций, пишет calend.ru.
В этот день проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели. Организаторы праздника призывают стараться быть добрым ко всем, причем безгранично и бескорыстно.
В России праздник пока не широко известен, но к нему уже присоединились многие компании.
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