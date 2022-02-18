Оценку преподавания математики в российских школах дал Андрей Райгородский

10:17, 18 февраля 2022, ПАИ

Доктор физико-математических наук, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский в программе ПАИ-live дал оценку преподавания математики в российских школах.

«В целом, конечно, ситуация в образовании сейчас массовом не очень хорошая, мягко выражаясь. Есть очень много моментов, которые надо срочно исправлять. Иначе у нас большие проблемы», - сказал Райгородский.

При этом он заявил, что действительно хочет верить в то, что «человек может проникнуться математикой, если правильно ему донести ее. «Есть люди, которые тоже очень стараются, и плоды видны», - добавил эксперт.

По его словам, математика «должна стать модой, должна стать вызовом для всех, все должны видеть, насколько она прекрасна». «И вот это должно работать. И министерство на самом деле этому помогает. Ведь есть очень много положительных движений, которые совершаются сейчас в стране благодаря государству, направлений развития региональных школ. И есть, конечно, очень много серьезных проблем, которые надо пытаться как-то срочно устранить. Но это большой клубок, и с финансированием связанный, с тем, как простроить образование учителей, и как в конечном счете все-таки отследить, что эта пирамида выстроилась, что на каждом уровне сверху правильно доходит информация, люди адекватно ее дальше перенимают, распространяют в итоге среди школьников», - заключил Андрей Райгородский.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.