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Андрей Райгородский: В Псковской области есть «внутренняя движуха» по развитию преподавания математики

В Псковской области есть «внутренняя движуха» по развитию преподавания математики, убежден доктор физико-математических наук, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский. Об этом он заявил в программе ПАИ-live.

По его словам, в Псковском государственном университете появляется благодаря ректору вуза Наталье Ильиной точка роста.

[Она. — ПАИ] очень активно заинтересована в развитии всей этой движухи, и ее команда очень здорово способствует тому, чтобы эта движуха действительно развивалась. Когда ты видишь, что региональный центр создается не для того, чтобы университет, может, относительно процветающий, получил очередной грант и не то, чтобы даже проел, может, и поддержал бы какие-то таланты у себя, но не сделал бы главного. Когда ты видишь это, ты уже не так мотивирован этому университету помогать. А здесь хотят сделать главное, хотят простроить всю эту линейку от школы через университет до всеобщего катарсиса, так сказать. Когда весь регион, условно говоря, начинает ставить такие плакаты, на которых появляется математика как лицо региона. Вот здесь такую точку роста мы усмотрели, видно, что есть какая-то внутренняя движуха, внутреннее желание — это создавать», - сказал Андрей Райгородский.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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