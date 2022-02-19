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Страна и мир

Орнитологи России отмечают профессиональный праздник

Фото: pixabay.com

19 февраля в России отмечается День орнитолога. Об этом пишет calend.ru.

Считается, что термин «орнитология» – в переводе с греческого «наука (учение) о птицах» – появился в XVI веке благодаря итальянскому учёному-натуралисту Улиссе Альдрованди. Среди первопроходцев, сделавших первые письменные попытки обобщения имеющейся информации об этих представителях животного мира, называют древнегреческого мыслителя и философа Аристотеля.

Эпоха Нового времени дала толчок развитию научного знания, в том числе естественного цикла, из которого в XIX веке в самостоятельную науку выделилась биология. Большой вклад в орнитологию внесли такие учёные, как Карл Линней, де Бюффон и другие. Среди российских орнитологов видное место занимают С. А. Бутурлин, М. А. Мензбир, Л. Б. Бёме, В. Л. Бианки, П. В. Серебровский, Н. А. Гладков, В. А. Паевский и многие другие.

Сам же праздник – День орнитолога – ведёт свою историю с 1983 года, когда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. Произошло это событие 19 февраля – отсюда и дата празднования, которая, к слову, отмечается в наши дни орнитологами и во многих государствах, бывших в ту пору советскими республиками.

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Орнитологи России отмечают профессиональный праздник

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