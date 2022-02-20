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Общество

Здание Гавровского клуба ремонту не подлежит

Здание клуба находится в плачевном состоянии. Фото: «Дновец»

Здание Гавровского клуба признано аварийным, сообщает газета «Дновец».

В редакцию газеты пришёл вопрос. «В декабре была прямая линия с губернатором Михаилом Ведерниковым. И жительница Гаврово задала вопрос о судьбе местного клуба. И кажется, его должны были начать ремонтировать. Но пока ничего не делается. Почему?» – спросила редакцию газеты Анна Иванова. Ответ дал глава Дновского района Михаил Шауркин.

«По итогам обращения было принято решение провести экспертизу здания силами специализированной организации. На мой взгляд, здание, много лет стоявшее без отопления, находится в неудовлетворительном состоянии. Это касается и стен, и перекрытий. Но чтобы это подтвердить, необходимо официальное заключение.

В начале февраля Дновский РКЦ заключил договор на проведение данной экспертизы, она уже готова. В заключении говорится: «Техническое состояние несущих и ограждающих конструкций здания оценивается как аварийное, не соответствует установленным нормам и правилам безопасности при дальнейшей эксплуатации». Это означает, что здание ремонту не подлежит. Я солидарен с жителями Гаврово и считаю, что в деревне должен быть клуб. Но мы будет ориентироваться на поэтапное решение вопросов обеспечения услугами культуры населённых пунктов района.

В этом году администрация Дновского района заключила контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство сельского Дома культуры в деревне Выскодь. Это значит, что в следующем году мы будем претендовать на федеральное финансирование на строительство там ДК. А параллельно будем вести работу и с клубом в Гаврово», – сообщил Михаил Шауркин.

В рамках мероприятий нацпроекта «Культура» Дновскому району в этом году выделены средства для приобретения автоклуба. Прежде всего он будет ориентирован на работу в посёлках и деревнях района.

До проведения экспертизы Гавровский клуб хотели ремонтировать.

Ещё больше новостей Дновского района читайте в официальном паблике газеты «Дновец».

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