Гавровский дом культуры в Дновском районе капитально отремонтируют

20:36, 16 декабря 2021, ПАИ

Порядка 600 тысяч рублей направят на капремонт Гавровского дома культуры в Дновском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Жительница деревни Гаврово Дновского района Елена Ивлева поинтересовалась, когда починят крышу действующего клуба в деревне Гаврово.

«Администрация района обращалась с вопросом о ремонте этого ДК, в общей сложности требуется порядка 600 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации. В проекте бюджета на 2022 год эти средства заложены. Потом будет проведён капремонт», – добавил глава региона.