В Псковской области разрабатывают проект по развитию детского туризма
Проект по развитию детского туризма разрабатывают в Псковской области. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» сообщила эксперт региональной туротрасли Александра Лебедева.
«Одно из направлений, которое мы будем развивать на территории всей Псковской области, - детский семейный туризм», - добавила Александра Лебедева.
Эксперт рассказала, что детям часто бывает скучно на экскурсиях, и считает, что разработка проекта позволит решить эту проблему.
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