В Псковской области разрабатывают проект по развитию детского туризма

09:32, 21 февраля 2022, ПАИ

Проект по развитию детского туризма разрабатывают в Псковской области. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» сообщила эксперт региональной туротрасли Александра Лебедева.

«Одно из направлений, которое мы будем развивать на территории всей Псковской области, - детский семейный туризм», - добавила Александра Лебедева.

Эксперт рассказала, что детям часто бывает скучно на экскурсиях, и считает, что разработка проекта позволит решить эту проблему.