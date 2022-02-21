Вышел в эфир очередной выпуск «Псковского телеграма Online»
21 февраля в прямой эфир вышел очередной выпуск «Псковского телеграма Online», программы о предстоящих событиях и явлениях.
Традиционно гостями проекта становятся представители разных сфер жизни Псковской области: политики, чиновники, деятели культуры, бизнесмены и общественники. Сегодня ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев познакомят зрителей с новым руководителем Псковской областной филармонии Сергеем Жаворонком, а также обсудят фишки предстоящего весенне-летнего турсезона с одним из экспертов региональной туротрасли Александрой Лебедевой.
Программа «Псковский телеграм Online» выходит в прямой эфир еженедельно по понедельникам. Её выпуск можно увидеть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Предыдущие выпуски программы смотрите здесь.
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