Вышел в эфир очередной выпуск «Псковского телеграма Online»

09:00, 21 февраля 2022, ПАИ

21 февраля в прямой эфир вышел очередной выпуск «Псковского телеграма Online», программы о предстоящих событиях и явлениях.

Традиционно гостями проекта становятся представители разных сфер жизни Псковской области: политики, чиновники, деятели культуры, бизнесмены и общественники. Сегодня ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев познакомят зрителей с новым руководителем Псковской областной филармонии Сергеем Жаворонком, а также обсудят фишки предстоящего весенне-летнего турсезона с одним из экспертов региональной туротрасли Александрой Лебедевой.

Программа «Псковский телеграм Online» выходит в прямой эфир еженедельно по понедельникам. Её выпуск можно увидеть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Предыдущие выпуски программы смотрите здесь.