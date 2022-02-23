В России пока не обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции
Новый вариант коронавирусной инфекции дельтакрон не обнаружен на территории России. Об этом заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина в беседе с РИА Новости.
Информация о гибридном новом штамме появилась ранее в СМИ. Новый штамм выявили на территории Великобритании.
Напомним, что 4 января 2022 года специалисты Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили у жителей города новый штамм коронавируса, который имеет «нетипичную комбинацию».
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