Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции

09:39, 04 января 2022, ПАИ

Специалисты Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили у жителей города новый штамм коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

У 12 человек тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали «нетипичную комбинацию», отметили ученые.

Новый вариант вируса получил обозначение B.1.640.2. Впервые его выявили в ноябре у человека, вернувшегося из Камеруна. Анализ генома обнаружил 46 мутаций, уточняют исследователи.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась на 20%.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.