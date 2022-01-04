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Общество

Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции

Специалисты Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили у жителей города новый штамм коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

У 12 человек тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали «нетипичную комбинацию», отметили ученые.

Новый вариант вируса получил обозначение B.1.640.2. Впервые его выявили в ноябре у человека, вернувшегося из Камеруна. Анализ генома обнаружил 46 мутаций, уточняют исследователи.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась на 20%.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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