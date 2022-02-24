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Экономика

Форель и осетров растят в Дедовичском районе для Москвы и Санкт-Петербурга

Осетров и форель выращивают в Дедовичском районе. Фото pixabay.com

Форель и осетров растят в Дедовичском районе для Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации  24 февраля глава муниципалитета Геннадий Афанасьев.

Разведением ценных пород рыб  в районе занимаются сразу два инвестора,  хозяйства  которых расположены на базе водохранилища Псковской ГРЭС в Дедовичах.

«Они эффективно работают, поставляют свою продукцию за пределы Псковской области - в Москву и Петербург. Производство расширяется», - отметил Афанасьев.

Также глава района упомянул о лесозаводе «Судома», который выпускает продукцию (доски, бревна, брикеты) для рынков Европы и Азии. «Также есть небольшие производства сыра. Сыры поставляют и по региону, и за его пределы», - добавил глава района.
 

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