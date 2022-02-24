Закрытие зимнего сезона по спортивному ориентированию пройдет в Пскове

16:15, 24 февраля 2022, ПАИ

26 февраля в лесопарке «Корытово» в Пскове состоятся традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Закрытие зимнего сезона». К участию приглашаются жители города, спортсмены из Псковской области и регионов России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пскова. В соревнованиях используются электронные станции на контрольных пунктах и электронные чипы отметки для спортсменов. Получить чип можно до начала стартов в 12:30. Свободный старт участников начнется в 13:00. Организаторы мероприятия отмечают, что соревнования состоятся при любой погоде. Победителей определят по лучшему времени прохождения дистанции с правильно отмеченными контрольными пунктами и в каждой возрастной категории.