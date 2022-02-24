68 бездомных собак отловили в Псковской области с начала года
С начала 2022 года в Псковской области отловили 68 бездомных собак. Об этом заявила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 24 февраля.
«Стараемся отрабатывать все поступающие жалобы оперативно. Количество обращений уменьшилось. Только в Островском районе по сравнению с прошлым годом число обращений снизилось в 2 раза», — отметила Баданина.
Вера Баданина проинформировала, что в этих муниципалитетах ситуация стабилизировалась. Специалисты комитета продолжают работу по отлову бездомных собак силами зоозащитных организаций, с которыми заключены муниципальные договора.
Напомним, наибольшее количество обращений по поводу наличия безнадзорных животных на улицах населенных пунктов поступало из Псковского, Островского и Дновского районов.
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