Михаил Ведерников поручил ускорить отлов бесхозных собак и обеспечить регулирование самопроизвольного выгула домашних питомцев

16:30, 24 февраля 2022, ПАИ

24 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание с председателем регионального комитета по ветеринарии Верой Баданиной по исполнению поручений, связанных с отловом бродячих собак в муниципалитетах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, наибольшее количество обращений по поводу наличия безнадзорных животных на улицах населенных пунктов поступало из Псковского, Островского и Дновского районов.

Вера Баданина проинформировала, что в этих муниципалитетах ситуация стабилизировалась. Специалисты комитета продолжают работу по отлову бездомных собак силами зоозащитных организаций, с которыми заключены муниципальные договора.

Всего с начала года проведен отлов 68 бездомных собак, сообщила Вера Баданина. «Стараемся отрабатывать все поступающие жалобы оперативно. Количество обращений уменьшилось. Только в Островском районе по сравнению с прошлым годом число обращений снизилось в 2 раза», — отметила она.

«Если собаки на улице есть и обращений не так много — это не значит, что все хорошо. Бродячих животных нужно отловить в кратчайшие сроки. Все решения по этому поводу приняты. По Острову вопрос с бродячими собаками должен быть решен однозначно», — сказал Михаил Ведерников и дал неделю для завершения всех мероприятий.

Еще одна проблема, на которой акцентировал внимание губернатор, — собаки на самовыгуле. Он поручил усилить разъяснительную работу с нерадивыми хозяевами о возможном «наказании рублем». Власти Псковской области прорабатывают механизм, по которому домашние собаки, находящиеся на улице без присмотра, будут отлавливаться, а чтобы забрать питомца, хозяину необходимо будет оплатить все расходы, связанные с его нахождением в приюте. «Надеюсь, это будет дополнительным фактором для того, чтобы владельцы собак стали ответственнее, следили за своими животными и не отпускали их гулять без присмотра», - заключил губернатор.