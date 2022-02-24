Почти 44 тысячи жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса

22:43, 24 февраля 2022, ПАИ

43 944 жителя Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса, в том числе 31 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом вакцины на данный момент привилось 289 960 жителей региона (47 — за сутки), вторым — 287 945 (64 — за сутки). Использовано 80,5 % поступившей в область вакцины.

Глава региона попросил внимательнее относиться к своему здоровью и вовремя обращаться за медпомощью к специалистам. Также он призвал убедить старших родственников сделать прививку.