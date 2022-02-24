Почти 44 тысячи жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса
43 944 жителя Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса, в том числе 31 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Первым компонентом вакцины на данный момент привилось 289 960 жителей региона (47 — за сутки), вторым — 287 945 (64 — за сутки). Использовано 80,5 % поступившей в область вакцины.
Глава региона попросил внимательнее относиться к своему здоровью и вовремя обращаться за медпомощью к специалистам. Также он призвал убедить старших родственников сделать прививку.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
24 февраля 2022
У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями возрастает риск смертности от COVID-19
24 февраля 2022
Жителям Псковской области рекомендуют получать информацию только из надёжных источников