Сохранить коронавирусные ограничения в Псковской области рекомендовал Александр Нестерук

12:31, 25 февраля 2022, ПАИ

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук призвал сохранить существующие ограничения с последующей их корректировкой в сторону уменьшения. Об этом он сообщил во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук отметил, что с учётом имеющихся особенностей развития эпидемического процесса можно предположить, что регион вышел на плато.

Напомним, Псковская область находится на 14-м месте по уровню заболеваемости COVID-19.