На 14-м месте по уровню заболеваемости COVID-19 находится Псковская область

12:22, 25 февраля 2022, ПАИ

На 14-м месте по уровню заболеваемости COVID-19 находится Псковская область относительно других регионов России, сообщил главный санитарный врач Александр Нестерук на заседании оперштаба 25 февраля.

В Северо-Западном федеральном округе регион занимает 7-е из 11 мест.

На прошлой неделе заболеваемость ковидом в регионе выросла на 1856 случаев (на 37,8%) до 6765. «Это самый низкий темп прироста за последние пять недель», - констатировал Александр Нестерук.

Он также добавил, что из отправленных на прошлой неделе в лабораторию Петербурга 103 проб омикрон выявлен в 89 случаях (88,4%).