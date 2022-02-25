На 14-м месте по уровню заболеваемости COVID-19 находится Псковская область
На 14-м месте по уровню заболеваемости COVID-19 находится Псковская область относительно других регионов России, сообщил главный санитарный врач Александр Нестерук на заседании оперштаба 25 февраля.
В Северо-Западном федеральном округе регион занимает 7-е из 11 мест.
На прошлой неделе заболеваемость ковидом в регионе выросла на 1856 случаев (на 37,8%) до 6765. «Это самый низкий темп прироста за последние пять недель», - констатировал Александр Нестерук.
Он также добавил, что из отправленных на прошлой неделе в лабораторию Петербурга 103 проб омикрон выявлен в 89 случаях (88,4%).
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