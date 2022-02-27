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Общество

Вещи для малышей передал Михаил Ведерников в пункт сбора помощи для беженцев с Донбасса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил оперативный волонтёрский штаб по сбору гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Он открыт на базе ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.

Михаил Ведерников передал на пункт партию детского питания и подгузников для детей беженцев с Донбасса.

Глава региона осмотрел штаб, пообщался с волонтерами, попросил рассказать, как организована работа по сбору гуманитарной помощи. Руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева отметила, что пункты развернуты в каждом муниципалитете на базе штабов всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и центров добровольчества. Волонтеры работают во взаимодействии с региональным отделением партии «Единая Россия», которое проводит аналогичную кампанию.

«Мы работаем ежедневно, организуем дежурства. В настоящее время собрано уже более трех тонн гуманитарного груза. Люди активно приносят вещи. Это семьи с детьми, пожилые граждане. Кто коробками, кто пакетами. С радостью принимаем любую помощь. Даже если мы уже закрыты и поступает звонок, решаем, как открыть пункт», — рассказала Михачева и добавила, что к работе в регионе привлечены около 145 волонтеров.

«Молодцы», — похвалил волонтеров Михаил Ведерников и отметил, что в существующих условиях их работа очень значима. Кроме того, Губернатор уточнил, какую помощь нужно оказать добровольцам. Алеся Михачева попросила помочь с организацией питания для волонтеров, которые находятся на пунктах сбора. Михаил Ведерников пообещал, что вопрос будет проработан.

Пока губернатор общался с волонтерами, на пункт сбора гуманитарной помощи пришли несколько семей, которые принесли различные детские вещи и продукты питания.

В пунктах сбора принимаются продукты и вещи: детское питание, пластиковая посуда, подгузники для детей, пеленки, бутылочки, соски, товары по уходу за лежачими пожилым людьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовая техника, одежда для взрослых и детей, книги, игрушки, средства индивидуальной защиты.

Псковская область готовится принять на своей территории вынужденных переселенцев. В регионе развернуты два пункта временного размещения беженцев: на базе санатория «Голубые озера» в деревне Опухлики Невельского района и оздоровительного лагеря «Стремительный» в деревне Анохово Печорского района. На двух пунктах в общей сложности будет создано 700 мест.

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