Губернатор Псковской области побывал в штабе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР
27 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил волонтёрский штаб по сбору гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик в Пскове на улице Конной. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
Руководитель центра поддержки добровольчества области Алеся Михачева рассказала о ежедневной работе центра, о том, как проходит прием вещей, где хранится гуманитарная помощь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
27 февраля 2022
Михаил Ведерников поздравил ветеранов и сотрудников сил специальных операций с профессиональным праздником
27 февраля 2022
День Сил специальных операций в России отмечается сегодня