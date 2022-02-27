Губернатор Псковской области побывал в штабе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

13:54, 27 февраля 2022, ПАИ

27 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил волонтёрский штаб по сбору гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик в Пскове на улице Конной. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Руководитель центра поддержки добровольчества области Алеся Михачева рассказала о ежедневной работе центра, о том, как проходит прием вещей, где хранится гуманитарная помощь.