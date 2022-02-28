Более трёх тонн гуманитарного груза для беженцев из ДНР и ЛНР собрали псковичи

10:24, 28 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области в волонтёрских пунктах собрали более трёх тонн гуманитарного груза. Об этом сообщила руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

«У нас на пунктах при центре добровольчества собрано более трёх тонн. Сбор продолжается», - отметила Алеся Михачева.

«Помощь приносят разные люди, пенсионеры несли крупы, еду, новые вещи. Представители бизнеса звонят и спрашивают, что нужно», - рассказала спикер.

Она также отметила, что не принимаются б/у вещи, поскольку в пунктах не могут провести обработку вещей. «Но такие вещи принимают в Детском фонде, в «Белом цветке». Если к ним приносят б/у вещи, их передают в эти организации», - добавила она.

В первую очередь псковичи могут принести детское питание, подгузники, крупы, консервы, средства гигиены, вещи, канцелярию и настольные игры для детей.

Пункты сбора: